رابط منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويت ورابط باركود المرور وأمن المطار وشؤون الإقامة والمالية والإدارية

ننشر رابط منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويت بعد أن أطلقت الوزارة رسميًا على موقعها الإلكتروني منصة المواعيد لعدد من الإدارات التابعة لها وذلك مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا في الكويت، هذا ويذكر أن رئاسة مجلس الوزراء في الكويت قد كلفت كل المصالح والوزارات باستقبال المراجعين خلال المرحلة الثانية، للخدمات التي تتطلب ضرورة حضور المراجع، ومعظم تلك الخدمات تكون بموعد مُسبق وتقديم باركود الحجز، وتقدم وزارة الداخلية الكويتية خدمات كثيرة لمراجعيها من المواطنين والمقيمين.

رابط منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويت

من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية يمكنك حجز موعد للتقديم للسفر من خلال إدارة أمن المطار، أو حجز موعد مرور الكويت للمشاركة في اختبارات القيادة لمن يمتلك استمارة، كما يمكنك من خلال المنصة حجز موعد الشؤون الإدارية أو المالية أو حجز شؤون الإقامة حولى والفروانية والجهراء والأحمدي، وغيرها من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع لمقر إحدى إدارات الوزارة، الرابط هو:

رابط منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويت

كما يتوفر من خلال تلك المنصة حجز موعد مركز خدمة المواطن، أو مبنى نواف الأحمد صبحان، تنتهي مراحل الحجز بالحصول على الباركود الذي تقدمه لموظفي الاستقبال.

خطوات حجز موعد وزارة الداخلية الكويت