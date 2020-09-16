“منصة متى الكويت” حجز موعد وزارة المواصلات

ننشر رابط منصة متى الكويت لحجز المواعيد الحكومية، حيث تقدم منصة متى حجز موعد للكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الكويتية، وذلك للراغبين في المراجعة شخصيًا مع تلك الجهات، حجز موعد وزارة المواصلات خدمة تقدمها منصة متى الكويت لمراجعي إدارات ودوائر تلك الوزارة الحيوية والهامة للكثير من المواطنين والمقيمين بالدولة، حيث تحصل بنهاية خطوات الحجز البسيطة على باركود مراجعة وزارة الاتصالات.

خطوات حجز موعد منصة متى وزارة المواصلات الكويت

1- لحجز موعد منصة متى، يجب ان يكون لديك حساب على تلك المنصة الكويتية.

2- إذا كان لديك حساب تقوم بتسجيل الدخول.

3- إذا لم يكن لديك حساب على رابط منصة متى الكويت تختار إنشاء حساب جديد.

4- تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

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5- تقوم بإنشاء كلمة سر خاصة بك.

6- تدخل على حسابك بالرقم المدني وكلمة السر.

7- تختار البحث عن خدمات.

8- تختار وزارة المواصلات.

رابط منصة متى حجز موعد وزارة المواصلات

تُقدم وزارة المواصلات بالكويت الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين، ومنها خدمات البريد وخدمات الهاتف المتنوعة، وخدمات النقل وعدد من الخدمات التجارية، وأعلنت وزارة المواصلات أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة متى الكويت، رابط منصة متى حجز موعد وزارة الاتصالات هو:

https://meta.e.gov.kw/

هذا ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند مراجعة وزارة المواصلات.