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منصة متى حجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
منصة متى حجز مواعيد الحرس الوطني الكويتي منصة متى حجز مواعيد الحرس الوطني الكويتي

يُقدم رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية الكويتية خدمة جديدة، وهي خدمة حجز مواعيد الرئاسة العامة للحرس الوطني في الكويت، وخدمة حجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت مقدمة للمتقاعدين لزيارة مقر الحرس وإنهاء عدد من الخدمات الهامة لهم، ومنصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، تم تدشينها منذ أسابيع في دولة الكويت، ويهدف الموقع إلى تنظيم العمل الحكومي، ومنع حدوث أي ازدحامات بالمقرات الحكومية، إلى جانب تحسين الأداء والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم.

منصة متى لحجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت

هذا وقد صرح مصدر مسؤول، أن حجز موعد الحرس الوطني بالكويت عبر منصة متى، لعدد من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع أو المتقاعد إلى مقر الحرس الوطني، وتلك الخدمات: شهادة من يهمه الامر، وهوية المتقاعدين، هذا ويتوجب على المتقاعد إنشاء حساب عبر المنصة الإلكترونية، رابط منصة متى الحكومية هو: https://meta.e.gov.kw/
طريقة حجز موعد الحرس الوطني بالكويت تتم بسهولة ويسر عبر المنصة، كما يحقق نظام المواعيد السرعة والأمان للمراجع أثناء زيارته للمراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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