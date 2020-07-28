منصة متى حجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت

يُقدم رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية الكويتية خدمة جديدة، وهي خدمة حجز مواعيد الرئاسة العامة للحرس الوطني في الكويت، وخدمة حجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت مقدمة للمتقاعدين لزيارة مقر الحرس وإنهاء عدد من الخدمات الهامة لهم، ومنصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، تم تدشينها منذ أسابيع في دولة الكويت، ويهدف الموقع إلى تنظيم العمل الحكومي، ومنع حدوث أي ازدحامات بالمقرات الحكومية، إلى جانب تحسين الأداء والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم.

منصة متى لحجز مواعيد الحرس الوطني في الكويت

هذا وقد صرح مصدر مسؤول، أن حجز موعد الحرس الوطني بالكويت عبر منصة متى، لعدد من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع أو المتقاعد إلى مقر الحرس الوطني، وتلك الخدمات: شهادة من يهمه الامر، وهوية المتقاعدين، هذا ويتوجب على المتقاعد إنشاء حساب عبر المنصة الإلكترونية، رابط منصة متى الحكومية هو: https://meta.e.gov.kw/

طريقة حجز موعد الحرس الوطني بالكويت تتم بسهولة ويسر عبر المنصة، كما يحقق نظام المواعيد السرعة والأمان للمراجع أثناء زيارته للمراجعة.