أطلقت الحكومة الكويتية منصة متى لحجز المواعيد الحكومية مع بداية شهر يوليو 2020 ومن وقتها والجهات الحكومية الموجودة على المنصة في تزايد، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط منصة متى الكويتية المركزية لحجز المواعيد الحكومية، حيث يمكنك من خلال تلك المنصة حجز مع مع عشرات الجهات الحكومية في دولة الكويت، والحصول على باركود QR code المراجعة.

منصة متى حجز موعد

يأتي تدشين منصة متى حجز موعد حكومي بغرض تحقيق عدة أهداف، أولها التغلب على الصعوبات الحالية التي يمر بها العالم خلال عام 2020، ثانيها تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي، وقد حقق نظام حجز المواعيد عبر منصة متى نجاح كبير ظهر هذا جليًا في تنظيم العمل ومنع حدوث تكدس داخل الدوائر الحكومية.

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من خلال منصة متى، يمكنك حجز موعد مع وزارة العدل، حجز موعد عبر منصة متى للكثير من الجهات منها: وزارة التربية، بنك الائتمان الكويتي، وزارة المواصلات، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الأشغال، المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

خطوات التسجيل على منصة متى لحجز موعد

يجب أن تمتلك حساب على منصة متى حتى تستطيع حجز موعد مع جهة حكومية.

رابط منصة متى حجز موعد هو meta.e.gov.kw

إذا كنت تمتلك حساب على منصة متى قم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

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إذا لم تمتلك حساب على منصة متى حتى الآن، تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد، ثم تُكمل الخطوات حتى يكون لك كلمة مرور على الموقع.

بعد الدخول بحسابك على منصة متى تختار “البحث عن خدمات أخرى”.

ثم تختار الجهة الحكومية التي ترغب في مراجعتها.

تختار المعاملة.

تختار أقرب فرع.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

بعدها منصة متى تُرسل لك رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

رابط منصة متى حجز موعد في الكويت

هذا ومن أحدث الجهات الحكومية التي يمكنك حجز موعد لمراجعتها عبر منصة متى المركزية كانت وزارة التربية، ومن المرتقب خلال الفترة القليلة القادمة أن تضم المنصة معظم الجهات الحكومية في الكويت، رابط منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تستوفي كل المستندات المطلوبة للمعاملة، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، وأن تحتفظ ببيانات الحجز.