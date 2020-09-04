نستعرض معكم رابط منصة متى حجز موعد الإسكان إلكترونيًا على شبكة الإنترنت وذلك حتى نتمكن من مراجعة الرعاية السكنية في الكويت، كما نقدم لكم خطوات حجز موعد منصة متى والتي تتم بسهولة وفي دقائق معدودة، وأيضًا حجز الاسكان يتم بسرعة عبر المنصة الإلكتروني للمواعيد الحكومية “متى”، وكانت الإسكان في الكويت من أوائل الجهات الحكومية التي تعاونت مع منصة متى منذ بداية تدشين تلك المنصة.

منصة متى حجز موعد الإسكان

دشنت الحكومة الكويتية منصة متى لحجز المواعيد الحكومية منذ يوليو 2020، ضمن خطة الدولة لتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي ومزاياه العظيمة، وبدأ حجز موعد الإسكان منصة متى مع بداية تدشين المنصة كما ذكرنا من قبل، ربما كانت الرعاية السكنية في الكويت أول جهة حكومية تم توفيرها على منصة متى، وبعدها تم إضافة جهات كثيرة للمنصة، ويحقق الحجز الإلكتروني للمواعيد عدم التكدس في المقرات الحكومية، ما يساعد في توفير خدمة حكومية أفضل.

رابط منصة متى حجز موعد الإسكان

يجب أن يكون لك حساب على منصة متى للمواعيد حتى تتمكن من حجز موعد الإسكان في الكويت أو أي حجز موعد مع أي من الجهات الحكومية المتوفرة على المنصة، رابط منصة متى حجز موعد الإسكان هو:

meta.e.gov.kw

إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى عليك بالدخول على إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة، وتقوم بإنشاء كلمة مرور.