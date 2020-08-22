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منصة متى حجز موعد بنك الائتمان الكويتي kcb Appointment Booking

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

تُتيح منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومة خدمة هامة وهي خدمة حجز موعد بنك الئتمان الكويتي لكل الراغبين في مراجعة البنك، وذلك بعدما أعلن بنك الائتمان أنه لن يُسمح بزيارة فروعه إلا بعد حجز موعد مُسبق عبر منصة متى للمواعيد، هذا ويذكر أن فروع بنك الائتمان الكويتي تستقبل المراجعين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

رابط منصة متى حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

تنتشر فروع البنك في مختلف أنحاء الكويت، ومن الفروع الكبيرة فرع بنك الائتمان برج التحرير، وبنك الائتمان بالجهراء مول وجليب الشيوخ والقرين والرقة، وفرع بنك الائتمان بغرناطة، وغيرها الكثير، رابط منصة متى لحجز موعد بنك الائتمان الكويتي هو:
https://meta.e.gov.kw
تقدم منصة متى خدمة حجز المواعيد لمراجعة عدد من الجهات الحكومية، حيث يجب أن يكون لك حساب على المنصة للقيام بالحجز والحصول على باركود الزيارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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