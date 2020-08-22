منصة متى حجز موعد بنك الائتمان الكويتي kcb Appointment Booking

تُتيح منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومة خدمة هامة وهي خدمة حجز موعد بنك الئتمان الكويتي لكل الراغبين في مراجعة البنك، وذلك بعدما أعلن بنك الائتمان أنه لن يُسمح بزيارة فروعه إلا بعد حجز موعد مُسبق عبر منصة متى للمواعيد، هذا ويذكر أن فروع بنك الائتمان الكويتي تستقبل المراجعين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

رابط منصة متى حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

تنتشر فروع البنك في مختلف أنحاء الكويت، ومن الفروع الكبيرة فرع بنك الائتمان برج التحرير، وبنك الائتمان بالجهراء مول وجليب الشيوخ والقرين والرقة، وفرع بنك الائتمان بغرناطة، وغيرها الكثير، رابط منصة متى لحجز موعد بنك الائتمان الكويتي هو:

https://meta.e.gov.kw

تقدم منصة متى خدمة حجز المواعيد لمراجعة عدد من الجهات الحكومية، حيث يجب أن يكون لك حساب على المنصة للقيام بالحجز والحصول على باركود الزيارة.