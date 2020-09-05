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منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية

بواسطة محمود عطا الله
منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية الكويت منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية الكويت

تُقدم منصة متى خدمة حجز المواعيد لوزارة العدل الكويتية والكثير من الجهات الحكومية في الدولة لكافة المراجعين من الكويتيين وغير الكويتيين، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية، كما نقدم خطوات الحجز حتى الحصول على باركود مجمع محاكم الفروانية (الرقعي)، والذي تُبرزه وتقدمه لموظفي الاستقبال عند بوابات المحكمة، نظام الحجز زاد من كفاءة الأداء الحكومي.

1 منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية
2 رابط منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية الكويت

منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية

تم تدشين رابط حجز موعد محكمة في الكويت منصة متى بعدما قامت وزارة العدل بإلغاء منصتها لحجز المواعيد، وقامت بالتعاون مع منصة متى للمواعيد الحكومية، وقالت وزارة العدل أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، وقالت الوزارة أنه لن يستقبل أي مراجع إلا في غير الإدارات المتوفرة على منصة متى ومنها حجز موعد محكمة الفروانية الرقعي، وقد ناشدت الوزارة الجميع بضرورة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية عند الزيارة.

رابط منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية الكويت

لحجز موعد محكمة في الكويت يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى، وإذا لم يكن لديك حساب تختار إنشاء حساب جديد من الصفحة الرئيسية، ثم تُدخل البيانات المطلوبة، حتى تتمكن من إنشاء كلمة مرور للمنصة خاصة بك، رابط منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية هو:
meta.e.gov.kw
تدخل على منصة متى بالرقم المدني وكلمة المرور، وتكمل خطوات حجز المكمة بكل يسر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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