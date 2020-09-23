منصة متى حجز موعد وزارة العدل الكويت – أخذ باركود محكمة

أصدرت وزارة العدل قرار رسمي منذ فترة، ينص هذا القرار بأنه لن تستقبل الوزارة ومحاكمها ودوائرها أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى للمواعيد الحكومية، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت وهو رابط منصة متى، كما نُقدم خطوات الحجز عبر تلك المنصة الإلكترونية المتخصصة “متى”، يذكر أن وزارة العدل قد ألغت منصتها الإلكترونية لحجز المواعيد، قبل أن يتم نقل الحجز لمنصة متى.

منصة متى وزارة العدل الكويت

تُقدم منصة متى أخذ موعد مع وزارة العدل، وحجز موعد مع محاكم الكويت، وهي ليست خدمة الحجز لوحيدة، حيث يمكنك عبر منصة متى حجز موعد مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.

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حيث من المرتقب أن تشمل تلك المنصة كل الجهات الحكومية بالدولة، لحجز موعد عن طريقها لمراجعة أي جهة حكومية، وبدأ تدشين رابط منصة متى بداية من شهر يوليو الماضي، ويومًا بعد يوم، تُضيف المنصة، جهات حكومية إضافية.

خطوات حجز موعد منصة متى وزارة العدل الكويت

1- يجب أن يكون لك حساب على منصة متى حتى تستطيع حجز موعد وزارة العدل الكويت.

2- أولى خطوات حجز موعد منصة متى وزارة العدل الذهاب للمنصة على الرابط meta.e.gov.kw

3- ليس لديك حساب تختار تسجيل حساب جديد.

4- يطلب منك نظام منصة متى إدخال بياناتك.

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5- تُنشأ كلمة مرور خاصة بك.

6- الذهاب للصفحة الرئيسية لمنصة متى، تسجيل دخول بالرقم المدني وكلمة المرور.

7- اختيار “البحث عن خدمات”

8- اختيار وزارة العدل.

9- تحديد جهة المراجعة ومنها أخذ موعد محكمة الكويت.

10- تحديد الموعد وتاريخ المراجعة.

11- تصلك رسالة بتأكيد الحجز وباركود وزارة العدل.

رابط حجز موعد منصة متى وزارة العدل الكويت

حقق نظام حجز المواعيد مع محاكم الكويت نجاح كبير، حيث منع حدوث أي تكدس داخل المحاكم أو داخل إدارات وزارة العدل، خلال الفترة الصعبة الحالية، كما حقق وساهم في تقديم خدمة حكومية أفضل، رابط منصة متى حجز موعد وزارة العدل الكويت هو:

meta.e.gov.kw

هذا ويجب أن تحتفظ بصورة باركود وزارة العدل على هاتفك الجوال، حتى تُبرز الباركود لموظفي الاستقبال عند الزيارة والمراجعة.