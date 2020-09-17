منصة متى حجز موعد وزارة العدل في الكويت (باركود المحكمة)

تُقدم منصة متى للمواعيد الحكومية في الكويت خدمة حجز موعد مع وزارة العدل أو مع محكمة إلى جانب تقديم نفس الخدمة لمراجعة عدد من الوزارات والهيئات العامة بدولة الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير حجز موعد منصة متى وزارة العدل في الكويت لمراجعة أي من إدارات الوزارة أو زيارة أي من محاكم الكويت الموجودة في العاصمة، حولي، الفروانية، الجهراء، مبارك الكبير، الأحمدي، او لمراجعة أي من مكاتب العدل.

منصة متى حجز موعد وزارة العدل – محكمة

من خلال منصة متى يمكنك حجز موعد محكمة الفروانية، أو حجز موعد محكمة حولي، أو مراجعة باقي إدارات وزارة العدل، يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى للمواعيد، وتدخل على حسابك عن طريق الرقم المدني والرقم السري الخاص بك والذي قمت بتكوينه من قبل.

حجز موعد وزارة الداخلية الكويت

وكانت وزارة العدل قد ألغت منصتها لحجز المواعيد، بعد التعاون مع منصة متى، وألزمت مراجعيها حجز المواعيد عبر “متى” قبل زيارة إدارات الوزارة ومحاكمها.

خطوات حجز موعد منصة متى وزارة العدل الكويت

1- كما ذكرنا من قبل في حال لديك حساب على منصة متى، تقوم بتسجيل الدخول.

2- تختار البحث عن خدمات.

3- تختار وزارة العدل الكويت.

4- تُحدد تاريخ وموعد المراجعة لوزارة العدل أو محكمة.

5- تحصل على باركود حجز وزارة العدل الكويتية.

حجز موعد مرور الفروانية

6- إذا كنت لا تمتلك حساب، من الصفحة الرئيسية لموقع متى تختار إنشاء حساب جديد.

7- تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ثم تُنشأ كلمة مرور خاصة بك.

8- بعدها تقوم بتسجيل الدخول على حسابك، وتستكمل الخطوات السابقة.

رابط منصة متى حجز موعد وزارة العدل

يجب أن تحتفظ بباركود الحجز على هاتفك الجوال، وذلك حتى تُبرزه لموظفي الاستقبال عند بوابات المحكمة أو إدارة من إدارات وزارة العدل، ويجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد منصة متى وزراة العدل هو:

meta.e.gov.kw

هذا وقد منع نظام الحجز الجديد لوزارة العدل حدوث أي تكدس داخل المحاكم والإدارات المختلفة التابعة للوزارة.