منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت بأنه لن يستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق من منصة متى للمواعيد الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز موعد لمراجعة الديوان من الآن وخلال الفترة القادمة، وتأتي تلك الخطوة بعدما ألغى ديوان الخدمة المدنية منصته لحجز المواعيد، ويتجه لمنصة متى التي تقدم خدمة المواعيد للكثير من الجهات.

رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز موعد

ديوان الخدمة المدنية هو أحدث جهة تُضاف إلى خدمة المواعيد عبر منصة متى المركزية، حيث تستطيع حجز موعد مراجعة الديوان عن طريق خطوات بسيطة، تُحدد من خلالها يوم وتاريخ المراجعة، بنهاية خطوات الحجز تحصل على باركود مراجعة الديوان، رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية هو:

meta.e.gov.kw

إذا لم يكن لدي حساب على منصة متى للمواعيد، عليك إنشاء حساب مستخدم جديد، وذلك لحجز موعد الخدمة المدنية.