Take a fresh look at your lifestyle.


منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
منصة متى ديوان الخدمة المدنية منصة متى ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت بأنه لن يستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق من منصة متى للمواعيد الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز موعد لمراجعة الديوان من الآن وخلال الفترة القادمة، وتأتي تلك الخطوة بعدما ألغى ديوان الخدمة المدنية منصته لحجز المواعيد، ويتجه لمنصة متى التي تقدم خدمة المواعيد للكثير من الجهات.

رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية لحجز موعد

ديوان الخدمة المدنية هو أحدث جهة تُضاف إلى خدمة المواعيد عبر منصة متى المركزية، حيث تستطيع حجز موعد مراجعة الديوان عن طريق خطوات بسيطة، تُحدد من خلالها يوم وتاريخ المراجعة، بنهاية خطوات الحجز تحصل على باركود مراجعة الديوان، رابط منصة متى ديوان الخدمة المدنية هو:
meta.e.gov.kw
إذا لم يكن لدي حساب على منصة متى للمواعيد، عليك إنشاء حساب مستخدم جديد، وذلك لحجز موعد الخدمة المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى للمواعيد الحكومية في الكويت

أخبار العالم

شروط قرض المرأة بنك التمويل الكويتي

أخبار العالم

خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويت

أخبار العالم

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية paci.gov.kw

أخبار العالم

خطوات تجديد البطاقة المدنية أونلاين في الكويت

أخبار العالم

خطوات حجز موعد استلام البطاقة المدنية

أخبار العالم

انتخابات الكويت 2020.. موعد انتخابات مجلس الأمة

أخبار العالم

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية

أخبار العالم

خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف الجوال

أخبار العالم

خطوات حجز موعد القوى العاملة الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.