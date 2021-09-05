“منصة متى”.. رابط حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويتية الجديد (الجوازات، المرور، خدمة المواطن) meta.e.gov.kw

رابط حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويتية تم تغييره، حيث تم نقل خدمة حجز مواعيد الإدارات التابعة للداخلية الكويتية إلى منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة متى لحجز موعد مرور الكويت أو جوازات الكويت أو مراكز خدمة المواطن وشؤون الإقامة، وغيرها من الإدارات التابعة للداخلية، ومنصة متى تم تدشينها في منتصف العام الماضي تقريبا، وتقدم خدمة حجز المواعيد لمعظم الوزارات والجهات الحكومية بالكويت.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الجديد على منصة متى

تم تدشين رابط حجز مواعيد الوزارة الجديد بداية من اليوم الإثنين السادس من شهر سبتمبر 2021، حيث لن يكون هناك منصة للحجز على موقع الداخلية، يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى لحجز الموعد، طريقة الحجز تتم بكل يسر وسهولة وفي دقائق معدودة، رابط حجز موعد وزارة الداخلية الجديد على منصة متى هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

أكدت الداخلية بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة.