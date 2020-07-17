أخذ موعد استلام البطاقة المدنية هو شرط الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسماح لمراجعيها بزيارة أحد فروعها المنتشرة في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت، حيث أكدت المعلومات المدنية أن هناك ما يقرب من 70 ألف بطاقة مدنية جاهزة على التسليم بعد تسليم ما يقرب من 20 ألف بطاقة خلال الأسبوعين الماضيين، يذكر أن استلام البطاقة المدنية يتم عبر أجهزة البطاقة الذكية المتوفرة في المقر الرئيسي بجنوب السرة، وفرع المعلومات المدنية بالجهراء.

منصة مواعيد البطاقة المدنية في الكويت

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية هو رابط دشنته هيئة المعلومات المدنية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقد مددت المعلومات المدنية دوام تسليم البطاقات المدنية بفرعي جنوب السرة والجهراء، ليكون موعد بداية الدوام من التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، رابط أخذ موعد استلام بطاقة هو: paci.gov.kw

هذا ويجب على المراجع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عن مراجعة الهيئة واستلام البطاقة، هذا ويذكر أن الهيئة قد خصصت مكاتب لخدمة كبار السن في المقر الرئيسي بجنوب السرة.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية وخطوات الحجز