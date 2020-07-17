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منصة مواعيد البطاقة المدنية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد استلام البطاقة المدنية حجز موعد استلام البطاقة المدنية

أخذ موعد استلام البطاقة المدنية هو شرط الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسماح لمراجعيها بزيارة أحد فروعها المنتشرة في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت، حيث أكدت المعلومات المدنية أن هناك ما يقرب من 70 ألف بطاقة مدنية جاهزة على التسليم بعد تسليم ما يقرب من 20 ألف بطاقة خلال الأسبوعين الماضيين، يذكر أن استلام البطاقة المدنية يتم عبر أجهزة البطاقة الذكية المتوفرة في المقر الرئيسي بجنوب السرة، وفرع المعلومات المدنية بالجهراء.

1 منصة مواعيد البطاقة المدنية في الكويت
2 رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية وخطوات الحجز

منصة مواعيد البطاقة المدنية في الكويت

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية هو رابط دشنته هيئة المعلومات المدنية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقد مددت المعلومات المدنية دوام تسليم البطاقات المدنية بفرعي جنوب السرة والجهراء، ليكون موعد بداية الدوام من التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، رابط أخذ موعد استلام بطاقة هو: paci.gov.kw
هذا ويجب على المراجع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عن مراجعة الهيئة واستلام البطاقة، هذا ويذكر أن الهيئة قد خصصت مكاتب لخدمة كبار السن في المقر الرئيسي بجنوب السرة.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية وخطوات الحجز

  • حجز مواعيد استلام البطاقة المدنية يبدأ من الساعة التاسعة صباح كل يوم سبت.
  • تذهب إلى رابط منصة مواعيد الهيئة وهو paci.gov.kw
  • تختار الخدمات وخدمة حجز المواعيد.
  • تُسجل بياناتك الأساسية على طلب الحجز.
  • تختار التاريخ وتوقيت موعد المراعة واستلام البطاقة المدنية.
  • تصلك على بريدك الإلكتروني رسالة تأكيد الحجز.
  • تحصل على باركود حجز موعد المعلومات المدنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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