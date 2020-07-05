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منصة META الكويتية لحجز المواعيد الحكومية الرابط المركزي

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد منصة متى الكويت رابط حجز موعد منصة متى الكويت

ننشر رابط حجز موعد منصة متى الكويتية الحكومية الذي يقصده الكثيرين لحجز المواعيد الحكومية ومراجعة الوزارات والهيئات العامة بالدولة، وكانت بداية خدمات رابط منصة متى الكويتية مع حجز موعد الرعاية السكنية، ثم حجز موعد الإطفاء، وبعدها سوف تتوالى خدمات حجز الكثير من الجهات الحكومية عبر هذا الموقع المتميز، وكانت بداية تدشين منصة متى الكويت مع أول شهر يوليو 2020 بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها.

1 منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية
2 حجز موعد منصة متى لمؤسسة الرعاية السكنية

منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية

لاستعمال رابط منصة متى الكويتية يجب أن تُسجل به وتقوم بإنشاء حساب لمتابعة حجز موعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية او للإطفاء أو لأي مصلحة حكومية أخرى، يتم تكوين الحساب على منصة META عن طريق الرقم المسلسل للرقم المدني، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف النقال، رابط المنصة هو:
رابط منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية
موقع متى للمواعيد الحكومية، سيكون تجربة رائدة وناجحة، ضمن خطة الكويت لتطوير العمل الحكومي، لكي يوازي القطاعات الحكومية الدولية والعالمية.

حجز موعد منصة متى لمؤسسة الرعاية السكنية

  • حجز الموعد عبر رابط منصة متى الكويتية meta.e.gov.kw
  • يجب على المراجع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
  • حجز موعد الرعاية السكنية عبر متى يكون للمقر الرئيسي للمؤسسة ولفروع السكنية بالقرين مول وفرع برج التحرير.
  • لن يتم استقبال أي مواطن بدون باركود منصة متى.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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