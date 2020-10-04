منطقة الفروانية التعليمية حجز موعد fr-edu-kw.com

أعلنت منطقة الفروانية التعليمية، أنه يتوجب على كل مراجعيها حجز موعد إلكتروني قبل زيارة ومعاملة أي من إداراتها، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وخطوات وطريقة الحجز، حتى الحصول على باركود المراجعة للإدارة التعليمية، يذكر أن كل المناطق التعليمية في دولة الكويت، قد دشنت نظام حجز المواعيد مع بداية شهر يوليو 2020 الماضي حتى الآن.

حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

قالت إدارة المنطقة، أن رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية، سوف يوفر 20 موعد لعشرين مراجع يوميًا، على أن تكون مواعيد المراجعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، ولن يُسمح بدخول أي مراجع بعد الساعة الثانية عشر.

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كما يوفر موقع منطقة الفروانية على شبكة الإنترنت خدمة حجز موعد لاستلام معاملة، وذلك بعد المراجعة الأولى للمعاملة وهي خدمة جيدة، كما طالبت المنطقة التعليمية كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة.

طريقة حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

أولى خطوات حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية هو زيارة الموقع الخاص بالمنطقة.

رابط منطقة الفروانية التعليمية هو fr-edu-kw.com

عليك قراءة كل ضوابط مراجعة إدارات المنطقة ثم تختار “دخول”.

لكي تقوم بالحجز، يجب أن يكون لديك حساب على موقع منطقة الفروانية التعليمية.

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إذا كان لديك حساب تدخل عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب تختار “تسجيل حساب جديد”.

إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال بياناتك.

للحجز، تختار موعد وتاريخ المراجعة.

وتختار المعاملة التي تريد إنجازها.

يرسل لك النظام معلومات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

نظام حجز المواعيد في المناطق التعليمية في الكويت حقق نجاح كبير، فقد حقق النظام تنظيم كبير في العمل داخل إدارات منطقة الفروانية وكل مناطق المحافظات، كما حقق إضافة كبيرة في تحسين الخدمة الحكومية المقدمة، رابط حجز منطقة الفروانية التعليمية هو:

fr-edu-kw.com

وقد طالبت إدارة منطقة الفروانية التعليمية كل المراجعين بضرورة تقديم بيانات الحجز وباركود المراجعة لموظف الاستقبال في تاريخ المراجعة، حتى يُسمح لهم بالدخول إلى المنطقة.