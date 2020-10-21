منطقة جابر العلي في أي دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الأمة

حددت دولة الكويت أهم موعد انتخابي لها هذا العام، حيث أكدت الجهات المختصة أن موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 سوف يكون يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، ونجيب من خلال هذا التقرير عن استفسارات الجميع بخصوص منطقة جابر العلي تتبع أي دائرة انتخابية وأسماء المرشحين في ضاحية جابر العلي في انتخابات مجلس الأمة القادمة، حيث نقدم كل المعلومات بخصوص هذا الموضوع.

جابر العلي في أي دائرة في انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت

يعود اسم منطقة جابر العلي إلى أحد رجالات دولة الكويت البارزين وهو الشيخ جابر العلي السالم آل صباح، ومنطقة جابر العلي تقع في محافظة الأحمدي، وهي واحدة من أكثر المناطق من حيث التعداد السكاني في دولة الكويت.

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يقترب عدد الناخبين بمنطقة جابر العلي المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين من 15 ألف ناخب وناخبة، وتتبع منطقة جابر العلي في انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت.

أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الأمة منطقة جابر العلي والدائرة الخامسة

تعتبر الدائرة الخامسة ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت بعد الدائرة الرابعة من حيث أعداد الناخبين، وتشهد دائما منافسة قوية من المرشحين، يتنافس المرشحين على عشر مقاعد في مجلس النواب الكويتي القادم.

أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

يذكر أن فتح باب الترشح في دائرة منطقة جابر العلي الخامسة وفي كل الدوائر الانتخابية يوم 26 أكتوبر 2020، على أن يتم غلق باب الترشح بعد عشرة أيام، بعدها تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين رسميًا عن جابر العلي والدائرة الخامسة.