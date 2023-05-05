منطقة عبدالله المبارك تتبع اي دائرة في انتخابات مجلس الأمة 2023؟

تعتبر ضاحية عبدالله المبارك إحدى المناطق المهمة في انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة، فهي تضم تعداد سكاني كبير، وعدد كبير من الناخبين قادر على دعم اي مرشح يلبي مطالب تلك المنطقة الهامة، وضاحية عبدالله المبارك هي إحدى مناطق محافظة الفروانية بالكويت، هذا ويذكر أن موعد انتخابات مجلس الأمة القادم يوم السادس من شهر يونيو 2023.

منطقة عبدالله المبارك تتبع أي دائرة انتخابية

بخصوص السؤال الهام عن منطقة عبدالله المبارك والدائرة التي تتبعها فهي تتبع الدائرة الرابعة التي تعتبر ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، حيث يتجاوز عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 200 ألف ناخب وناخبة، هذا ويذكر أن باب الترشح تم فتحه يوم الجمعة 5 مايو ويستمر حتى في استقبال أوراق المرشحين لمدة عشرة أيام.

دائرة منطقة عبدالله المبارك الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023 دائمًا ما تشهد منافسة قوية بين المرشحين، حيث يتقدم عن تلك الدائرة مرشحون أقوياء سواء مستقلون أو من أبناء القبائل الكبيرة مثل مطير والرشايدة والعوازم وعتيبة وغيرهم.