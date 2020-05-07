منظمة الصحة العالمية تعلن عن الموعد المتوقع لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع أن يظهر مع مطلع العام المقبل لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن اللقاح الفعال سيتطلب أن يلقح به كافة الناس ضد وباء فيروس كورونا كوفيد 19.

موعد إنتاج أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا

وذكرت شبكة روسيا اليوم عن بيان منظمة الصحة العالمية أن المستقبل سيتطلب على جميع البشرية الحصول على اللقاح ضد وباء كوفيد 19 ، موضحة أن هناك ثمانون لقاحاً حتى الآن تحت قيد التقييم، لافتة إلى أن من بينهم 5 أو 6 لقاحات واعدة ويمكن استخدامها بصورة مؤكدة وأنها قد تكون فعالة مع مطلع العام القادم.

ونشرت صحيفة “ميساجيرو” الإيطالية تقرير لها صباح اليوم تتناول فيه تصريحات رانييري غويرا، نائب مدير منظمة الصحة العالمية، قائلاً أن الدراسات الحالية التي تتم على اللقاح هي ذاتها التي كانت تتم مع سارس، مؤكداً أن البحث لم يبدأ من الصفر.

وأكد رانييري غويرا، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطيات الممكنة لكي تضمن أن تصبح تكلفة اللقاح مناسبو وقابلة للتحكم بها عن طريق أي جهة تعمل على تطويره، مشيراً إلى أنه لن يصبح اللقاح مقتصراً على من يستطيع تحمل تكلفته فحسب.

وأشار إلى أنه في خلال الفترة القادمة لن تكون هناك حاجة إلى تطبيق قواعد وقاية واحترامها، وخاصة في في الأماكن المزدحمة مثل وسائل النقل العام بدون أن يخفى القلق في هذا الشأن،