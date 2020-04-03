منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء

حرصت منظمة الصحة العالمية على الرد على ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من شائعات خلال الفترة الماضية فيما يخص أزمة فيروس كورونا، والتي انتشرت عليها العديد من الشائعات على “السوشيال ميديا” بشكل مكثف خلال الفترة الماضية وهو ما يثير قلق وذعر بين المواطنين بشكل كبير.

ورد مدير منظمة الصحة العالمية داخل جمهورية مصر العربية على الأقاويل التي انتشرت مؤخرا أن فيروس كورونا منتشر في الهواء ويمكن أن يصيب أي شخص في أي وقت من الأوقات، قائلا إن هناك شروط لإصابة الشخص بفيروس كورونا من الهواء وليس من الهواء المطلق، وذلك من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة “تويتر”.

مدير منظمة الصحة العالمية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية خلال تغريدته على “تويتر” أنه من الممكن إصابة الشخص بفيروس كورونا في حالة تواجد في مسافة متر أو أقرب بشخص لديه المرض بالفعل أو قيامه بملامسة سطح عليه الفيروس ومن ثم قام بلمس أنفه أو عينه أو فمه دون تطهير وتعقيم اليد بشكل جيد في تلك الحالات قد يتعرض الفرد إلى الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وناشد مدير منظمة الصحة العالمية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار المرض بشكل كامل في العالم كله.