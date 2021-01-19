منظمة الصحة العالمية تكشف فترة نقل مريض كورونا العدوى للمخالطين

منذ بدء انتشار العدوى بفيروس كورونا أواخر العام 2019 من المدينة الصينية ووهان، ليصبح جائحة عالمية، وتُثار حوله الكثير من التساؤلات لما يكتنفه الكثير من الغموض والأسرار التي يعمل على فك شيفرتها العلماء والباحثون في أنحاء العالم، ومن بين الأسئلة المحيّرة وتشغل بال الكثيرون، ما هي فترة نقل مريض كورونا العدوى للمخالطين، وهو ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية من خلال ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش.

فترة نقل مريض كورونا العدوى

وكشفت فوينوفيتش أن عدد الأيام التي يبقى فيها المصاب بفيروس كورونا ناقلًا للعدوى للمخالطين له وقالت:”وفقًا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض”، وأشارت إلى أن هذه الفترة قد تطول أكثر من ذلك عندما تكون الحالات أكثر خطورة.

آخر إحصائيات الإصابات بكورونا

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وكالة رويترز بشأن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس المستجد على مستوى العالم وصل إلى أكثر من 94.53 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء العدوى بالفيروس ملونين 22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 3679 في موسكو أما العدد الإجمالي للإصابات في روسيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و591066 ، والتي تعتبر رابع أكبر حصيلة في العالم.

وبحسب السلطات الروسية المعنية تم تسجيل 471 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66037 حالة وفاة.