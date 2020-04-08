منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة ما تم تداوله عن قضاء الماء الساخن على فيروس كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في العديد من دول العالم حتى بلغت حصيلة المصابين به ما يتخطى المليون و400 ألف شخص من شتى بقاع العالم، وهو الأمر الذي تبعه تداول العديد من المعلومات الخاطئة بخصوص فيروس كورونا الجديد دون الاستناد على دليل علمي واضح، ولعل أحد هذه المعلومات المغلوطة هو قدرة الماء الساخن على قتل الفيروس والقضاء عليه، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقوم بنشر العديد من التوجيهات التوعوية والمنشورات التي ترد فيها على هذه المعلومات الخاطئة.

الصحة العالمية تؤكد: لا صحة لمعلومة قضاء الاستحمام بماء ساخن على الفيروس وأوضحت بان درجة حرارة الجسم ثابتة

خرجت منظمة الصحة العالمية في منشورٍ على صفحتها المتواجدة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” لترد على ما تم نشره في “سكاي نيوز” والذي مفاده ان الاستحمام بماء ساخن جداً يضمن عدم الإصابة، إذ أن درجة الحرارة المرتفعة تقوم بالقضاء على الفيروس في حالة كونه عالقاً بالجسم/ وأوضحت منظمة الصحة العالمية بان درجة حرارة جسم الإنسان تظل ثابتة ما بين (65.5 إلى 37) درجة مئوية، وذلك دون الالتفات لمدى سخونة المياه المستخدمة في الاستحمام، كما أتبعت أيضاً بأن درجة حرارة المياه العالية قد تلحق أضراراً جسيمة بالإنسان تصل إلى حروق بطبقة الجلد بالإضافة إلى تدمير أنسجة الجسم، مما يجعلها عرضةً للإصابة بالميكروبات المنتشرة في الهواء إذ إن ما سبق يؤدي إلى ضعف المناعة.

منظمة الصحة تناشد الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية والبعد عن التجمعات

جددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها للجميع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من قبل الحكومات بالإضافة إلى اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ولعل أبرزها ما يلي: