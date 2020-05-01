Take a fresh look at your lifestyle.


منظمة الصحة العالمية: مرض غامض يُصيب الأطفال.. وهذه أعراضه

بواسطة أحمد سعيد
منظمة الصحة العالمية تحقق في مرض غامض يُصيب منظمة الصحة العالمية تعلن التحقيق في مرض غامض يُصيب الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فتح تحقيق عاجل في ظهور مرض غامض يُصيب الأطفال دون سن الخامسة، يُعرف بمتلازمة كاواساكي، مشيرة إلى أنها تدرس مدى علاقته بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك بعد أن أصدر أخصائيون بريطانيون تحذيرًا عاجلًا، بشأن ظهور متلازمة غامضة تُصيب أطفال بريطانيا شبيهة بفيروس كورونا، وأنه على مدى 3 أسابيع كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال من جميع الأعمار، الذين يعانون من حالة التهابية متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة في جميع أنحاء لندن.

مؤتمر منظمة الصحة العالمية

وأوردت شبكة “سكاي نيوز عربية”، ما قاله الدكتور آدم فين، رئيس المجموعة الاستشارية التقنية الأوروبية في منظمة الصحة العالمية، بمؤتمر صحفي أمس الخميس: نعلم بهذه المتلازمة الموصوفة حديثًا في عدد من الدول الأوروبية وربما عدد بعض الحالات في أمريكا الشمالية، ونراقب بشكل عاجل في بريطانيا لتحديد ما يجري.

وأشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تُعرف متلازمة كاواساكي بأنها “مرض حموي حاد لسبب غير معروف يُصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، فيما تشمل العلامات السريرية الآتي:

  • الحمى
  • الطفح الجلدي
  • تورم اليدين القدمين
  • تهيج واحمرار بياض العين
  • تورم الغدد اللمفاوية في الرقبة
  • تهيج والتهاب الفم والشفاه والحلق.

علاقة كاواسكاي وفيروس كورونا

وقال “فين” إن منظمة الصحة العالمية كانت على علم بأنه جرى الإبلاغ عن نحو 20 حالة في لندن وأماكن أخرى في بريطانيا، وأماكن أخرى تُبلغ عن حالات إصابة، وأن نحو نصف هؤلاء الأطفال فقط أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لذلك لم تتضح العلاقة السببية بشكل كامل.

وعن علاقة كاواسكاي وفيروس كورونا ، أوضح “فين” أن العلاقة بين المرضين ستتضح في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا قد يستغرق بعض الوقت، وأن اللقاحات التي هي بالفعل في التجارب قد تكون هي التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام والتفاؤل، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنها قد تثبت أنها ليست آمنة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

احذر: أحد أغراضك الشخصية قد ينقل كورونا إلى منزلك .. فما هو وكيف تتخلص منه؟

أخبار العالم

دونالد ترامب يفجر مفاجأة: لدي دليل على تورط الصين في نشر فيروس كورونا في العالم

أخبار العالم

بعدما وضعته “السوشيال ميديا” في تابوت.. تعرف على حقيقة وفاة رئيس كوريا…

أخبار العالم

إليك قائمة بأسماء الأولاد الذكور المشهورة..أسماء إسلامية والعربية الأصيلة 2020

أخبار العالم

موعد صلاة الضحى في الدوحة بالساعة اليوم الخميس

أخبار العالم

وقت صلاة الضحى الرياض 2020

أخبار العالم

طريقة التفرقة بين البلازما واللقاح في علاج الأمراض خاصةً كوفيد 19

أخبار العالم

موعد برنامج د. علي جمعة في رمضان 2020 “مصر أرض الأنبياء” على القناة…

أخبار العالم

moci.shop حجز موعد الجمعية التعاونية وسوق الخضار والفاكهة والتموين

أخبار العالم

صحفية صينية بارزة تؤكد وفاة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.