منظمة الصحة العالمية: مرض غامض يُصيب الأطفال.. وهذه أعراضه

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فتح تحقيق عاجل في ظهور مرض غامض يُصيب الأطفال دون سن الخامسة، يُعرف بمتلازمة كاواساكي، مشيرة إلى أنها تدرس مدى علاقته بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك بعد أن أصدر أخصائيون بريطانيون تحذيرًا عاجلًا، بشأن ظهور متلازمة غامضة تُصيب أطفال بريطانيا شبيهة بفيروس كورونا، وأنه على مدى 3 أسابيع كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال من جميع الأعمار، الذين يعانون من حالة التهابية متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة في جميع أنحاء لندن.

مؤتمر منظمة الصحة العالمية

وأوردت شبكة “سكاي نيوز عربية”، ما قاله الدكتور آدم فين، رئيس المجموعة الاستشارية التقنية الأوروبية في منظمة الصحة العالمية، بمؤتمر صحفي أمس الخميس: نعلم بهذه المتلازمة الموصوفة حديثًا في عدد من الدول الأوروبية وربما عدد بعض الحالات في أمريكا الشمالية، ونراقب بشكل عاجل في بريطانيا لتحديد ما يجري.

وأشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تُعرف متلازمة كاواساكي بأنها “مرض حموي حاد لسبب غير معروف يُصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، فيما تشمل العلامات السريرية الآتي:

الحمى

الطفح الجلدي

تورم اليدين القدمين

تهيج واحمرار بياض العين

تورم الغدد اللمفاوية في الرقبة

تهيج والتهاب الفم والشفاه والحلق.

علاقة كاواسكاي وفيروس كورونا

وقال “فين” إن منظمة الصحة العالمية كانت على علم بأنه جرى الإبلاغ عن نحو 20 حالة في لندن وأماكن أخرى في بريطانيا، وأماكن أخرى تُبلغ عن حالات إصابة، وأن نحو نصف هؤلاء الأطفال فقط أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لذلك لم تتضح العلاقة السببية بشكل كامل.

وعن علاقة كاواسكاي وفيروس كورونا ، أوضح “فين” أن العلاقة بين المرضين ستتضح في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا قد يستغرق بعض الوقت، وأن اللقاحات التي هي بالفعل في التجارب قد تكون هي التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام والتفاؤل، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنها قد تثبت أنها ليست آمنة.