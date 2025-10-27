منى فجحان المطيري أمينة مجلس الأسرة الكويتية.. من هي

أُعلن في الكويت، اليوم الاثنين، عن صدور مرسوم أميري، يقضي بتعيين منى فجحان المطيري في منصب أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدرجة وكيل وزارة، حيث نستعرض نبذة من السيرة الذاتية لأمين مجلس الأسرة الجديد منى فجحان المطيري وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا، اولمناصب الهامة التي شغلتها من قبل.

منى المطيري أمينة مجلس الأسرة الكويتية الجديدة

هي الدكتورة منى فجحان هلال المطيري أمين عام مجلس الأسرة منذ 27 أكتوبر 2025، عملت من قبل اختصاصية نفسية في مكتب الانماء الاجتماعي، لها مجهودات ودور اجتماعي مميز ونشاط كبير في خدمة المجتمع الكويتي.

أمينة مجلس الأسرة الجديدة منى فجحان المطيري من أسرة كريمة وعريقة، فوالدها هو فجحان هلال المطيري هو أول مدير مكتب أمير الراحل الشيخ عبدالله السالم وهو إبن تاجر اللؤلؤ المعروف في التاريخ الكويتي هلال المطيري، ووالدتها هي الإعلامية الكويتية الراحلة غنيمة فهد المرزوق.