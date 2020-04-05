من أجل عودة المقيمين لبلادهم.. الإمارات تطلق مبادرة “الإجازة المبكرة”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مبادرة “الإجازة المبكرة” وذلك بالتعاون مع عدد هيئات، على رأسها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار حرص المملكة على عودة العاملين لبلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

تفاصيل مبادرة الإجازة المبكرة التي أطلقتها الإمارات

وتسعى الإمارات من خلال مبادرة “الإجازة المبكرة” إعطاء الفرصة للمقيمين داخل الإمارات في العودة إلى بلادهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية الموجودة حاليا في الدولة كلها، بجانب الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي الذي تفشى في البلاد كلها مؤخرا.

وتتيح أيضا المبادرة العاملين داخل القطاع الخاص تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو إقامة إجازة بدون مرتب لكافة العاملين من أجل العودة إلى بلادهم من جديد من أجل حمايتهم من فيروس كورونا وتقليل عدد العمالة داخل الإمارات.

وتسعى دولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال تلك المبادرة، أن تلبي طلبات المقيمين داخل الإمارات حيث طالب عدد كبير من المقيمين هناك العودة إلى بلادهم من جديد في ظل توقف الأعمال داخل الدولة بسبب فيروس كورونا ولا يوجد أي حاجة أو دوافع لوجودهم في الوقت الحالي داخل الإمارات.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت في وقت سابق تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع وجود حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 وفيات داخل الإمارات.