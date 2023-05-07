من أين يتم استخراج شهادة جنسية بدل فاقد أو تالف في الكويت؟

أعلنت وزارة الداخلية عن مكان استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف بالكويت والمستندات المطلوبة لاستخراجها، يأتي هذا قبل أيام من موعد انتخابات مجلس الأمة 2023 في الكويت المرتقب، وقد أعلنت الداخلية أن التصويت في انتخابات سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو بدل فاقد أو تالف عنها.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف

لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف في الكويت يجب على صاحب المعاملة الحضور شخصيًا، ومعه البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من هيئة المعلومات المدنية، ومعه أيضًا 4 صور شخصية قياس 4 في 6، وتتم المعاملة بسهولة ويسر.

مكان استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف

لاستخراج بدل فاقد أو تالف الجنسية في الكويت للمشاركة في الانتخابات يجب عليك الحضور لإدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت أنه لن يسمح بالترشح أو التصويت في الانتخابات إلا بوجود شهادة الجنسية الأصلية أو بدل فاقد أو تالف عنها.