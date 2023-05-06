من فاز في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 السابقة “النتائج بالأرقام”؟
قبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، نستعرض معكم أرقام ونتائج ومن فاز في الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة السابق والتي أقيمت عام 2022، يذكر ان مجلس 2022 تم الحكم ببطلانه بحكم من المحكومة الدستورية، وعاد مجلس عام 2020، أغلب المرشحون الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 سوف يخوضوا غمار الانتخابات القادمة.
نتائج الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2023
- المركز الأول: حمدان العازمي وحصل على 10799 صوتًا.
- المركز الثاني: سعود العصفور وحصل على 10252 صوتًا.
- المركز الثالث: خالد العتيبي حصل على 9243.
- المركز الرابع: هاني حسين شمس حصل على 6814 صوتًا.
- المركز الخامس: محمد هادي الحويلة حصل على 6765 صوتًا.
- المركز السادس: الصيفي مبارك الصيفي حصل على 6525 صوتًا.
- المركز السابع: محمد حسين المهان حصل على 5725 صوتًا.
- المركز الثامن: ماجد مساعد المطيري حصل على 5465 صوتًا.
- المركز التاسع: مرزوق الحبيني حصل على 4830 صوتًا.
- المركز العاشر: فيصل الكندري حصل على 4530 صوتًا.