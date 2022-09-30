أسماء نواب العوازم في مجلس الأمة 2022 هو سؤال يشغل الكثيرين حاليًا بعد نهاية انتخابات المجلس وأُعلنت النتائج، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين من قبيلة العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2022، حيث تمت الانتخابات في تلك الدورة بدون تشاوريات بعد التوجه الحكومي بإلغاء التشاوريات في القبائل، هذا وقد عقدت انتخابات الكويت يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وقد تمت بنجاح كثمرة للجهود الكبيرة للحكومة الكويتية.

من فاز من العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2022؟

بلغ عدد أسماء نواب العوازم في مجلس الأمة 2022-2026 ثلاثة نواب، الفائزين في انتخابات مجلس الأمة من قبيلة العوازم هم: حمدان سالم العازمي الذي حصل على المركز الأول في الدائرة الخامسة محققًا 11394 صوتًا، مرزوق فالح الحبيني الذي حصل على المركز التاسع في الدائرة الخامسة محققًا 4799، خالد الطمار العميرة الذي حصل على المركز العاشر في الدائرة الأولى الصعبة وحصل على 2281 صوتًا.

بالطبع، نواب العوازم في مجلس الأمة هم نوابًا لكل الشعب الكويتي، ويحملون آمال وطموحات كل الكويت خلال الفترة القادمة، لتحقيق مطالب الجميع، ولتكون الكويت في مقدمة الدول تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.