من هم مرشحي الدائرة الثانية 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟

فتحت إدارة شؤون الانتخابات بالكويت أبوابها لاستقبال المرشحين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي من يوم الجمعة 5 مايو 2023 ولمدة عشرة أيام، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الثانية في أمة 2023 الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عن تلك الدائرة، والتي تشهد دائمًا منافسة قوية بين السادة المرشحين، نصيب تلك الدائرة من مقاعد مجلس الأمة عشرة مقاعد.

الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2023

تعتبر الدائرة الثانية في الكويت أصغر دائرة انتخابية من حيث أعداد الناخبين، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة 2 بالكويت 90408 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 48580، عدد الناخبات الإناث 46100، عدد مناطق تلك الدائرة 18 منطقة سكنية.

مرشحين الدائرة الثانية 2023 الكويت:

– مرشحي اليوم الأول: حمد سيف الهرشاني، حمد محمد المطر، سالم راشد الصالح، سعد خالد الفجي، عبد الوهاب عارف العيسى، فهد صياح أبو شيبة، منى محمد الكندري، نواف بهيش العازمي.

– مرشحي اليوم الثاني: أحمد محسن الشطي، بدر إبراهيم عاشور، تامر خالد العنزي، خليل إبراهيم الصالح، شعيب علي قاسم، فرز محمد الديحاني، فلاح لافي المطيري، فهد عايض البنيان، محمد لافي العازمي.