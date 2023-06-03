من هم مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023؟

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي تُقام يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس من شهر يونيو 2023، والدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت هي الأكبر من حيث أعداد الناخبين والتي تتجاوز 250 ألف ناخب وناخبة، وتضم الدائرة 5 عدة مدن كبيرة في الكويت.

مناطق تتبع الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023

الأحمدي والصباحية ومبارك الكبير والعدان والقرين والفحيحيل وجابر العلي وضاحية فهد الأحمد هي مناطق تتبع الدائرة الخامسة وبها كثافات سكانية كبيرة، ومن المناطق التي تتبع الدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت أم الهيمان، مدينة صباح الأحمد، صباح السالم، علي صباح السالم، المسيلة، الفنطاس، أبوفطيرة، الظهر، القصور، العقيلة، المهبولة، الرقة، هدية، أبو حليفة، المنقف، الزور، ميناء عبدالله، الوفرة، الفنيطيس، المسايل، والحصانية، مدينة الخيران السكنية.

أسماء مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023:

عدد المرشحين في الدائرة 5 بالكويت هم 47 مرشحًا ومرشحة وهم: أحمد عبدالله مطيع – أحمد محمد العتيبي – الصيفي مبارك الصيفي، أيمن عبدالله ميرزا علي، بدر صالح نهار المطيري – بدر ماجد المطيري – جابر سعد المحيلبي – حامد حزام الزعبي – حفيظ مسعود دمشق العجمي – حمدان سالم العازمي – خالد راشد الصدى – خالد سريع الهاجري – خالد عبد الرحمن الرشيدي – خالد محمد مؤنس العتيبي – خليل إبراهيم العبيدلي – سعود عبد العزيز العصفور الهاجري – صلاح عويجان ساجر – طلال فهد الدبوس – عبداالله إبراهيم التميمي – عبد المحسن علي عباس – عبد المحسن يوسف المقاطع – عبد الهادي ناصر العجمي – عبد الهادي هادي العازمي – عيد شريم العتيبي – عيد فلاح عيد العازمي – غانم طالع مشخص المطيري – فلاح عبدالله السبيعي – فهد عامر العجمي – فهد فلاح حبيب العازمي – فهيد حمد العجمي – فوزي صقر فهد الصقر – فيصل طلق العازمي- فيصل عبد المجيد حسين – فيصل محمد الكندري – ماجد مساعد الرشاش المطيري – مانع محمد العجمي – محمد حسين المهان – محمد مساعد الدوسري – محمد ناصر المحجان – محمد هادي الحويلة – مرزوق فالح الحبيني – ناصر سعد الدوسري – نهار ثقل العتيبي – هاجر سليمان العبدالله – هاني حسين شمس – وسمي محمد الوسمي شنيتر – يوسف مرزوق المطيري.