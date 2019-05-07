من هنا | تعرف على نتيجة الهجرة العشوائية 2020 عبر الرابط الرسمي ونصائح هامة بالفيديو

نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2020 أو ما تحمل مُصطلح ” هجرة التنوع ” أو فيزا التنوع ” DV هي الآن محور اهتمام الملايين حول العالم الحريصين على أن يكونوا ضمن 55 ألف مُختار من قبل الهجرة العشوائية الأميركية لهذا العام، للحصول على حق الإقامة والعمل بالولايات المتحدة .

ونحن بهذا التحقيق الشامل، نقدم لكم بالخطوات الكيفية التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية هذا العام للدورة 2020، وذلك عبر ما أقرته دائرة الهجرة الأمريكية من رباط رسمي عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، كما نقدم لك نصائح هامة للغاية عليك التعرف عليها ضمن برنامج الهجرة العشوائية .

رابط التعرف على نتيجة الهجرة العشوائية بالخطوات

أولا : قم بزيارة الرابط الرسمي لدائرة الهجرة الأمريكية المُخصص لبرنامج الهجرة العشوائية DV عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية من هنا .

ثانيا : بعد الضغط على خيار CHECK STATUS سوف تنتقل لصفحة أخرى تختار منها الضغط على CONTINUE ثم تنتقل بعدها لصفحة تحمل عدد من الخانات عليك أن تملئاها بالبيانات وأهمها الرقم التأكيدي الخاص بك والذي حصلت عليه فور تسجيلك .. وان نسيته عليك الضغط أسفل الخانة على نسيت الرقم وسوف يتم عبر الموقع إرسال الرقم للبريد الإلكتروني المُسجل به البيانات والخاص بك .

نصائح هامة مُتعلقة ببرنامج الهجرة الأمريكية العشوائية

ولكي تعم الفائدة وتستطيع عزيزي المتابع أن تُلم بكافة المعلومات الهامة والرسمية حول الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، ننقل لكم تصريحات القنصل الأمريكي بالقاهرة حول تفاصيل ومعلومات هجرة التنوع للولايات المتحدة، عبر الفيديو التالي مُترجم بالعربية .

ومن المهم أن يُدرك كل متابع، أن أي موقع أخر غير موقع وزارة الخارجية الأمريكية، لا يمكنه تقديم أي مساعدة لك لزيادة فرص ترجيح حصولك على البطاقة الخضراء عبر برنامج هجرة التنوع، ولا سبيل لذلك إلا التقدم من شهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر من كل عام عبر موقع الوزارة ومن خلال دائرة الهجرة الأمريكية وفقط .