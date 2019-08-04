“من هنا” توقيت صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة محافظات مصر والدول العربية أيضاً |أحدث صور التهاني العيد – موعد عيد الأضحي المبارك 2019

زاد محرك البحث جوجل على البحث عن موعد عيد الأضحي المبارك وكل مابتعلق بها من صور تهنئة بالعيد، وأيضاً توقيت الصلاة الخاصة بالعيد، وسوف نوفر كل هذل من خلال تلك المقالة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

حيث يبحث موعد عيد الأضحى المُبارك، والذي ثبتت رؤيته بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 حيث كان يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم وقفة عرفات ستكون يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس 2019 على أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة المُبارك هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم توقيت و موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر بتوقيت كافة مُحافظات جمهورية مصر العربية.

توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر

المحافظة / المدينة موعد الصلاة المحافظة / المدينة موعد الصلاة القاهرة 5:45 شبين الكوم 5:45 الجيزة 5:46 الفيوم 5:47 الإسكندرية 5:48 بني سويف 5:47 بورسعيد 5:39 المنيا 5:50 السويس 5:40 أسيوط 5:49 العريش 5:33 سوهاج 5:48 الطور 5:38 قنا 5:44 سانت كاترين 5:36 أسوان 5:47 طابا 5:31 أبوسمبل 5:54 شرم الشيخ 5:36 مرسى مطروح 5:59 دمنهور 5:46 الغردقة 5:39 طنطا 5:45 الخارجة 5:55 المنصورة 5:43 الإسماعيلية 5:40 الزقازيق 5:43 السلوم 6:06 بنها 5:44 نويبع 5:33 كفر الشيخ 5:44 حلايب 5:34 دمياط 5:40 شلاتين 5:37

كما أعلنت مديرية أوقاف المفرق عن موعد صلاة عيد الاضحى 2019 الأردن، كماأكدت الهيئة على توفير عدد كبير من الأئمة والخطباء وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، وسوف نتابع معكم من تلك المقال أماكن المصليات في الزرقاء، إريد، السلط، العقبة، مادبا، جرش، الكرك وغيرها.

موعد صلاة عيد الأضحي في الأردن

توقيت صلاة العيد في كافة المناطق والمساجد يبدأ في 6.45 صباحاً .

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في الدول العربية