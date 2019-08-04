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“من هنا” توقيت صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة محافظات مصر والدول العربية أيضاً |أحدث صور التهاني العيد – موعد عيد الأضحي المبارك 2019

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
“من هنا” توقيت صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة محافظات مصر والدول العربية أيضاً |أحدث صور التهاني العيد – موعد عيد الأضحي المبارك 2019
موعد صلاه عيد الاضحي في مصر

زاد محرك البحث جوجل على البحث عن موعد عيد الأضحي المبارك وكل مابتعلق بها من صور تهنئة بالعيد، وأيضاً توقيت الصلاة الخاصة بالعيد، وسوف نوفر كل هذل من خلال تلك المقالة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

حيث يبحث موعد عيد الأضحى المُبارك، والذي ثبتت رؤيته بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 حيث كان يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم وقفة عرفات ستكون يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس 2019 على أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة المُبارك هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم توقيت و موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر بتوقيت كافة مُحافظات جمهورية مصر العربية.

توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر

المحافظة / المدينة

موعد الصلاة

المحافظة / المدينة

موعد الصلاة

القاهرة5:45شبين الكوم5:45
الجيزة5:46الفيوم5:47
الإسكندرية5:48بني سويف5:47
بورسعيد5:39المنيا5:50
السويس5:40أسيوط5:49
العريش5:33سوهاج5:48
الطور5:38قنا5:44
سانت كاترين5:36أسوان5:47
طابا5:31أبوسمبل5:54
شرم الشيخ5:36مرسى مطروح5:59
دمنهور5:46الغردقة5:39
طنطا5:45الخارجة5:55
المنصورة5:43الإسماعيلية5:40
الزقازيق5:43السلوم6:06
بنها5:44نويبع5:33
كفر الشيخ5:44حلايب5:34
دمياط5:40شلاتين5:37

كما أعلنت مديرية أوقاف المفرق عن موعد صلاة عيد الاضحى 2019 الأردن،  كماأكدت الهيئة على توفير عدد كبير من الأئمة والخطباء وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، وسوف نتابع معكم من تلك المقال أماكن المصليات في الزرقاء، إريد، السلط، العقبة، مادبا، جرش، الكرك وغيرها.

موعد صلاة عيد الأضحي في الأردن

توقيت صلاة العيد في كافة المناطق والمساجد يبدأ في 6.45 صباحاً .

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في الدول العربية

  • المملكة العربية السعودية: 05:49 صباحاً .
  • الإمارات العربية المتحدة: 06:05 صباحاً.
  • الكويت: 05:05 صباحاً .
  • قطر: 05:00 صباحاً.
  •  المغرب: 05:34 صباحاً.

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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