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من هو أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
أحمد الشحومي نئب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي نئب رئيس مجلس الأمة

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنائب أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وأهم المعلومات عن النائب كما نجيب عن سؤال البعض بخصوص “النائب أحمد الشحومي من أي قبيلة؟”.
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يذكر أن النائب أحمد الشحومي كان قد فاز في انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الأولى، وفي الجلسة الافتتاحية فاز الشحومي بانتخابات نائب رئيس المجلس بعد أن فاز بعدد 41 صوتًا، متفوقًا على النائب حسن جوهر الذي حقق 19 صوتًا، يذكر أن انتخابات رئاسة مجلس الامة قد فاز بها مرزوق الغانم.

السيرة الذاتية أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

  • هو أحمد خليفة راشد محمد الشحومي العازمي محامي كويتي ونائب في مجلس الأمة 2020، وكان نائبًا في مجلس 2006، وبخصوص قبيلة النائب أحمد الشحومي فهو من قبيلة العوزم.
  • عضو وأمين صندوق جمعية المحامين الكويتيين.
  • عضو جمعية الصحفيين الكويتيين.
  • حصل أحمد الشحومي على دبلوم الدراسات العليا في القانون.
  • فاز النائب أحمد الشحومي في انتخابات أمة 2020 عن الدائرة الأولى، بعدما جاء في المركز الثالث بعدد أصوات 4129 صوتًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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