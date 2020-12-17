من هو أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنائب أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وأهم المعلومات عن النائب كما نجيب عن سؤال البعض بخصوص “النائب أحمد الشحومي من أي قبيلة؟”.

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يذكر أن النائب أحمد الشحومي كان قد فاز في انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الأولى، وفي الجلسة الافتتاحية فاز الشحومي بانتخابات نائب رئيس المجلس بعد أن فاز بعدد 41 صوتًا، متفوقًا على النائب حسن جوهر الذي حقق 19 صوتًا، يذكر أن انتخابات رئاسة مجلس الامة قد فاز بها مرزوق الغانم.

السيرة الذاتية أحمد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي