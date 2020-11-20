من هو أحمد النواف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي من ويكيبيديا

صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الأحمد في منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف من ويكيبيديا، وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاه من قبل، وأهم المعلومات عنه، لمعرفة معلومات عن الشيخ أحمد النواف من ويكيبيديا على الرابط التالي:

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هذا وقد أدى نائب رئيس الحرس الوطني اليمين القانونية في منصبه الجديد.