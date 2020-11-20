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من هو أحمد النواف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي من ويكيبيديا

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ أحمد النواف ويكيبيديا

صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الأحمد في منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف من ويكيبيديا، وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاه من قبل، وأهم المعلومات عنه، لمعرفة معلومات عن الشيخ أحمد النواف من ويكيبيديا على الرابط التالي:
klma.org
هذا وقد أدى نائب رئيس الحرس الوطني اليمين القانونية في منصبه الجديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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