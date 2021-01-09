من هو أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضية؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، تكليف أحمد بالهول الفلاسي بمنصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وسيكون الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيسًا للهيئة العامة للرياضة الإماراتية، إلى جانب عمله في منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
السيرة الذاتية أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا
- هو الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.
- كما ذكرنا من قبل يشغل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد محركات الاقتصاد، كما يتولى ملف السياسة الوطنية العامة لقطاع السياحة في الإمارات.
- بخصوص معلومات عن أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا نجد أنه يشغل منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
- رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السير جون موناش.
- حصل الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس هيئة الرياضة على درجة الماجستير من جامعة ملبورن.
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.