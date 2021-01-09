من هو أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضية؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، تكليف أحمد بالهول الفلاسي بمنصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وسيكون الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيسًا للهيئة العامة للرياضة الإماراتية، إلى جانب عمله في منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

السيرة الذاتية أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا