Take a fresh look at your lifestyle.


من هو أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضية؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
احمد بالهول الفلاسي رئيس هيئة الرياضة ويكيبيديا احمد بالهول الفلاسي رئيس هيئة الرياضة ويكيبيديا

قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، تكليف أحمد بالهول الفلاسي بمنصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وسيكون الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيسًا للهيئة العامة للرياضة الإماراتية، إلى جانب عمله في منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

السيرة الذاتية أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا

  • هو الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.
  • كما ذكرنا من قبل يشغل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد محركات الاقتصاد، كما يتولى ملف السياسة الوطنية العامة لقطاع السياحة في الإمارات.
  • بخصوص معلومات عن أحمد بالهول الفلاسي من ويكيبيديا نجد أنه يشغل منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
  • رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
  • حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السير جون موناش.
  • حصل الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس هيئة الرياضة على درجة الماجستير من جامعة ملبورن.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

في ظل تفاقم الأزمة .. كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟

أخبار العالم

فقدان مؤقت بالذاكرة وتشويش بالذهن .. والمزيد ينضم لقائمة أعراض كورونا الجديدة

أخبار العالم

من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة الدستورية؟

أخبار العالم

رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

أخبار العالم

صياد أندونيسي يصطاد شيئًا غير متوقع فما هو؟

أخبار العالم

أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء والألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021 ومواعيد الزيارة

أخبار العالم

كورونا بوجه جديد .. إليك أعراض كورونا الجديدة

أخبار العالم

الطيران المدني يُحدد شروط مغادرة مطار الكويت 2021

أخبار العالم

الكشف عن الظواهر الفلكية خلال 2021: سقوط 120 شهابا في الساعة ووصول مذنبات للحضيض

أخبار العالم

مواعيد الفحص الفني للسيارات في إدارات المرور بالكويت 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.