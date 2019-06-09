من هو أحمد خالد توفيق الذي يحتفل به جوجل

عتبر احمد خالد توفيق فراج أحد ابرز الأدباء والمؤلفين في الوطن العربي ، وله العديد من المؤلفات والروايات في شتى المجالات ، وقد إحتفل في ميلاده اليوم محرك البحث جوجل ، حيث لاحظ كل من رواد موقع جوجل إحتفال محرك البحث ، حيث ظهرت صورة الروائي والمؤلف المصري أحمد خالد توفيق فراج ، ويعتبر من أبرز المؤلفين ، وهو الأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب ، ولديه العديد من الكتب والأراء والكثير من المجالات .

تعرف من هو أحمد خالد توفيق

وقد ولد أحمد خالد توفيق الفراج في مدينة طنطا في محافظة الغربية وقد تخرج من كلية الطب في جامعة طنطا في عام 1958 وقد حصل الروائي على الدكتواره في طب المناطق الحارة في عام 1997 ، ويعتبر احمد أبرز المؤولفين والروائي والطبيب أحمد خالد توفيق فراج هو أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب ، وقد بدأ رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة ، وقد ألف أحمد توفيق العديد من الروايات التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً ، وقد توفي في الثاني من أبريل من عام 2018 عن عمر يناهزه 55 عاماً أثر أزمة صحية مفاجئة .

تعرف على أبرز مؤلفات أحمد توفيق فراج