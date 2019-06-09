من هو أحمد خالد توفيق الذي يحتفل به جوجل

عتبر احمد خالد توفيق فراج أحد ابرز الأدباء والمؤلفين في الوطن العربي ، وله العديد من المؤلفات والروايات في شتى المجالات ، وقد إحتفل في ميلاده اليوم محرك البحث جوجل ، حيث لاحظ كل من رواد موقع جوجل إحتفال محرك البحث ، حيث ظهرت صورة الروائي والمؤلف المصري أحمد خالد توفيق فراج ، ويعتبر من أبرز المؤلفين ، وهو الأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب ، ولديه العديد من الكتب والأراء والكثير من المجالات .
تعرف من هو أحمد خالد توفيق
وقد ولد أحمد خالد توفيق الفراج في مدينة طنطا في محافظة الغربية وقد تخرج من كلية الطب في جامعة طنطا في عام 1958 وقد حصل الروائي على الدكتواره في طب المناطق الحارة في عام 1997 ، ويعتبر احمد أبرز المؤولفين والروائي والطبيب أحمد خالد توفيق فراج هو أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب ، وقد بدأ رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة ، وقد ألف أحمد توفيق العديد من الروايات التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً ، وقد توفي في الثاني من أبريل من عام 2018 عن عمر يناهزه 55 عاماً أثر أزمة صحية مفاجئة .
تعرف على أبرز مؤلفات أحمد توفيق فراج
- ما وراء الطبيعة: بدأ إصدارها في عام 1992. وانتهت عام 2014 بعدد أسطورة الأساطير.
- سلسلة فانتازيا: بدأ إصدارها في عام 1995.
- سلسلة سافاري: بدأ إصدارها في عام 1996.
- السنجة: رواية. صدرت عام 2012 عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر.
- مثل إيكاروس : رواية. صدرت عام 2015 عن دار الشروق.
- موسوعة الظلام : موسوعة (من 220 صفحة، متخصصة في عالم الرعب). (بالاشتراك مع م. سند راشد دخيل). صدرت عام 2006 عن دايموند بوك ودار ليلى
- هادم الأساطير، موسوعة من 128 صفحة، بالاشتراك مع م. سند راشد دخيل، صدرت عام 2007 عن دايموند بوك ودار ليلى
- قصاصات قابلة للحرق: خواطر، صدرت عام 2007 عن دايموند بوك، وأعادت نشرها دار ليلى.
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