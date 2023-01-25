من هو أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد بالتكليف؟
أصدر الدكتور حمد العدواني وزير التربية، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتكليف الأستاذ أسامة السلطان بمهام منصب وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية من قبل، يذكر أن قرار وزير التربية اليوم، تضمن تعيين ثلاثة وكلاء خلفًا للوكيلين السابقين، فيصل المقصيد ويوسف النجار.
معلومات عن أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد
- هو الأستاذ أسامة حسين سلطان نجم ويشغل منصب وكيل وزارة التربية الكويتي الحالي بالتكليف منذ 25 يناير 2023.
- ويشغل أيضًا منصب الوكيل المساعد للتعليم العام.
- شغل الأستاذ أسامة السلطان من قبل منصب مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.
- كما شغل منصب مراقب التعليم الثانوي في منطقة حولي التعليمية.
- مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير التعليمية.