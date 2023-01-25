من هو أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد بالتكليف؟

أصدر الدكتور حمد العدواني وزير التربية، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتكليف الأستاذ أسامة السلطان بمهام منصب وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية من قبل، يذكر أن قرار وزير التربية اليوم، تضمن تعيين ثلاثة وكلاء خلفًا للوكيلين السابقين، فيصل المقصيد ويوسف النجار.

معلومات عن أسامة السلطان وكيل وزارة التربية الجديد