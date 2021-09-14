وصل إلى دولة الكويت، السفير المصري الجديد لدى الدولة السيد أسامة شلتوت، لتولي مهام عمله خلفًا للسفير السابق طارق القوني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد أسامة شلتوت سفير مصر الجديد في الكويت من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها في السلك الدبلوماسي المصري، والشهادات العلمية، هذا وتربط مصر والكويت علاقات أخوية قوية ودائمة على مر العصور.

من هو أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت الجديد؟

بخصوص معلومات عن السفير أسامة شلتوت من ويكيبيديا، نجد أن سفير مصر في الكويت الجديد من مواليد عام 1966 (55 عاما)، وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عمل بعد تخرجه مباشرة في السلك الدبلوماسي، تدرج السفير أسامة شلتوت في المناصب داخل ديوان عام وزارة الخارجية، حتى شغل منصب مساعد وزير الخارجية، وشغل منصب سفير مصر في السودان، ثم أصبح مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، كما شغل السفير أسامة شلتوت من قبل منصب مدير شؤون المنظمات غير الحكومية.