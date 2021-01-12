من هو أكبر أبناء السلطان هيئم بن طارق سنًا وولي العهد القادم؟

أُعلن في سلطنة عُمان اليوم، تفاصيل النظام الأساسي للدولة والذي تم الكشف عنه عبر مرسوم سلطاني صادر من السلطان هيئم بن طارق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن السؤال الهام وهو من هو أكبر أبناء السلطان هيئم بن طارق سنًا، وذلك بعد الكشف عن آلية نقل الحكم في سلكنة عمان، حيث يكون ولي العهد هو أكبر أبناء السلطان هيئم بن طارق سنًا، ومن بعده أكبر أبناء ولي العهد سنًا.

من هو أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق سنًا

أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق سنًا وولي عهد سلطنة عُمان القادم هو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ذي يزن بن هيثم من مواليد مسقط عام 1990 (يبلغ من العمر الآن 21 عامًا)، تخرج من جامعة أكسفورد البريطانية بعدما حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، هو أصغر وزير في الحكومة العُمانية، حيث تم اختياره في أغسطس 2020 ليكون وزيرًا للثقافة والشباب، عمل سمو السيد يزن بن هيثم من قبل في منصب سكرتير ثاني بسفارة سلطنة عُمان في بريطانيا.