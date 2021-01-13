Take a fresh look at your lifestyle.


من هو أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمدير الفني للأزرق Andres Carrasco

بواسطة محمود عطا الله

تعاقد اتحاد كرة القدم الكويتي مع المدير الفني الإسباني أندريس كاراسكو في أكتوبر 2020 لتدريب منتخب الكويت الأول، وكان وقتها أندرس كاراسكو مدربًا لمنتخب الكويت الأولمبي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للإسباني كاراسكو مدرب منتخب الكويت من ويكيبيديا، ومسيرته في عالم التدريب، واهم غنجازات هذا المدير الفني، هذا ويقود كاراسكو منتخب الكويت خلال تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023.

السيرة الذاتية أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت من ويكيبيديا

أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت من مواليد إسبانيا 1978 (يبلغ من العمر الآن 42 عامًا)، لهذا المدرب خبر كبيرة في اكتشاف المواهب الكروية، حيث درب لمدة 13 عام عدد من الفرق السنية داخل نادي برشلونة، كما شغل منصب المدرب المساعد لنادي ويسترن سيدني الأسترالي، كما شغل كاراسكو منصب المدرب المساعد لفريق كارديمير كارابوك التركي، وقبل أن يصل إلى الكويت كان يشغل منصب المدير الفني لفريق شاختار الأوكراني تحت 19 سنة، وصعد كاراسكو الكثير من النجوم للفريق الأول والذين تألقوا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ذلك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو أكبر أبناء السلطان هيئم بن طارق سنًا وولي العهد القادم؟

أخبار العالم

افتتاح شبرة خضار الرقة لتقديم أجود المنتجات الزراعية الكويتية بأفضل الأسعار

أخبار العالم

من هو عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الحالي؟

أخبار العالم

من هو أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضية؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له…

أخبار العالم

في ظل تفاقم الأزمة .. كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟

أخبار العالم

فقدان مؤقت بالذاكرة وتشويش بالذهن .. والمزيد ينضم لقائمة أعراض كورونا الجديدة

أخبار العالم

من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة الدستورية؟

أخبار العالم

رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

أخبار العالم

صياد أندونيسي يصطاد شيئًا غير متوقع فما هو؟

أخبار العالم

أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء والألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021 ومواعيد الزيارة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.