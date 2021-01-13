من هو أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمدير الفني للأزرق Andres Carrasco

تعاقد اتحاد كرة القدم الكويتي مع المدير الفني الإسباني أندريس كاراسكو في أكتوبر 2020 لتدريب منتخب الكويت الأول، وكان وقتها أندرس كاراسكو مدربًا لمنتخب الكويت الأولمبي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للإسباني كاراسكو مدرب منتخب الكويت من ويكيبيديا، ومسيرته في عالم التدريب، واهم غنجازات هذا المدير الفني، هذا ويقود كاراسكو منتخب الكويت خلال تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023.

السيرة الذاتية أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت من ويكيبيديا

أندريس كاراسكو مدرب منتخب الكويت من مواليد إسبانيا 1978 (يبلغ من العمر الآن 42 عامًا)، لهذا المدرب خبر كبيرة في اكتشاف المواهب الكروية، حيث درب لمدة 13 عام عدد من الفرق السنية داخل نادي برشلونة، كما شغل منصب المدرب المساعد لنادي ويسترن سيدني الأسترالي، كما شغل كاراسكو منصب المدرب المساعد لفريق كارديمير كارابوك التركي، وقبل أن يصل إلى الكويت كان يشغل منصب المدير الفني لفريق شاختار الأوكراني تحت 19 سنة، وصعد كاراسكو الكثير من النجوم للفريق الأول والذين تألقوا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ذلك.