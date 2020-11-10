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من هو أنور الفكر؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
أنور الفكر مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر مرشح الدائرة الرابعة أمة 2020

نواصل التعريف بالسير الذاتية لمرشحي انتخابات أمة 2020 الكويتية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمرشح أنور الفكر من ويكيبيديا مرشح الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة، وقد تقدم أنور الفكر رسميًا بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وسوف يتنافس مع 90 مرشحًا في الدائرة الرابعة على 10 مقاعد في مجلس النواب، يذكر أن الانتخابات الكويتية سوف تُقام يوم السبت 5 ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية للمرشح أنور الفكر من ويكيبيديا

  • هو أنور عراك عنتر الفكر الظفيري.
  • وهو من مواليد مدينة الجهراء عام 1984 (يبلغ من العمر 36 عامًا).
  • تخرج من كلية التربية الأساسية بعدما حصل على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة تدريس الطلبة المبدعين والموهوبين.
  • باحث ماجستير في صعوبات التعلم.
  • عمل أنور الفكر صحفيًا في جريدة الراي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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