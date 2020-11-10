من هو أنور الفكر؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

نواصل التعريف بالسير الذاتية لمرشحي انتخابات أمة 2020 الكويتية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمرشح أنور الفكر من ويكيبيديا مرشح الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة، وقد تقدم أنور الفكر رسميًا بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وسوف يتنافس مع 90 مرشحًا في الدائرة الرابعة على 10 مقاعد في مجلس النواب، يذكر أن الانتخابات الكويتية سوف تُقام يوم السبت 5 ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية للمرشح أنور الفكر من ويكيبيديا