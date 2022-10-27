من هو إبراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزير التربية العراقي الجديد؟
تُعرض كابينة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حاليًا على مجلس النواب العراقي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 للفوز بثقة الأعضاء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزير التربية الجديد بالعراق في حكومة السوداني، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزير التربية الجديد
- الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية العراقي الجديد من مواليد محافظة صلاح الدين عام 1977 (45 عامًا).
- كان يشغل منصب معاون العميد للشؤون العلمية في كلية التربية الأساسية جامعة الشرقاط منذ 2020 حتى أكتوبر 2022.
- شغل من قبل منصب معاون عميد كلية التربية الأساسية للشؤون الإدارية الشرقاط.
- كما شغل منصب عميد كلية التربية الأساسية جامعة الشرقاط.
- مقرر قسم اللغة العربية كلية التربية الأساسية بالشرقاط.
- حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية جامعة تكريت.