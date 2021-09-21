من هو إحسان العويش الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

أُعلن في الكويت اليوم عن وفاة اللواء متقاعد إحسان العويش، حيث تناقلت كل وسائل الإعلام المتنوعة في دولة الكويت خبر الوفاة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل إحسان العويش والمناصب التي تولاها من قبل، جنازة اللواء إحسان العويش سوف تكون غدًا الأربعاء 22 سبتمبر 2021، هذا وقد تصدر وسم وفاة إحسان العويش ترند الوسوم على موقع التواصل تويتر بدولة الكويت، وعن سبب وفاة إحسان العويش فقد وافته المنية بعد تعرضه لعارض صحي.

من هو اللواء إحسان العويش الذي تُوفي اليوم في الكويت؟