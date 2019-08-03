من هو إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيس الوزراء الجديد هو سؤال الجميع في موريتانيا الآن بعد تكليفه برئاسة الحكومة رسميا الآن، ونقدم لكم السيرة الذاتية لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا من ويكيبيديا، وتاريخه، والمناصب القيادية والحكومية التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الرفيع، كما نقدم لكم الشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قراره بتكليف إسماعيل ولد الشيخ سيديا بتشكيل الحكومة الجديدة.

من هو إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيس وزراء موريتانيا الجديد والسيرة الذاتية له

رئيس الوزراء الموريتاني الجديد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا من مواليد مدينة بتلميت عام 1961 أي أن رئيس الحكومة الموريتاني الجديد يبلغ من العمر الآن 58 عام، وهو ليس بغريب عن الحكومة، حيث شغل من قبل عدة حقائب وزارية هامة، حيث كان وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، كما شغل من قبل منصب وزير الإسكان والعمران، ومن ضمن المناصب القيادية التي تولاها منصب رئيس منطقة نزاذيبو الحرة.

إسماعيل ولد الشيخ سيديا رئيس الوزراء الموريتاني الجديد حاصل على دبلومة في الهندسة من المدرسة المركزية بباريس، وحاصل على إجازة في مجال الرياضيات وتطبيقاتها من جامعة بول سابتييه الفرنسية، وحصل على الدراسات المتعمقة من المدرسة المركزية بباريس أيضا، يذكر ان رئيس الوزراء حاصل على البكالوريا شعبة الرياضيات قبل أن يستكمل دراسته العليا في فرنسا.