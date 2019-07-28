من هو الأمير بندر بن عبد العزيز الأمير السعودي الذي توفى اليوم والسيرة الذاتية له

من هو الأمير بندر بن عبد العزيز الأمير السعودي الذي توفى اليوم الأحد 28 يوليو 2019 هو سؤال الجميع الآن ليس في المملكة فقط ولكن في كل الوطن العربي، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للأمير بندر بن عبد العزيز الذي توفى اليوم، هذا وقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن وفاة الأمير منذ قليل، كما نشر عدد من أفراد الأسرة الحاكمة خبر الوفاة رسميا، على أن يعلن الديوان الملكي بعد قليل موعد الجنازة رسيما.

من هو الأمير بندر بن عبد العزيز الذي توفى اليوم في السعودية والسيرة الذاتية له

هو الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود وهو الإبن العاشر من الذكور للملك لمؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو من مواليد عام 1923، وتوفى اليوم عن عمر 95 سنة، لم يشغل أي منصب في الدولة، يمثله في هيئة البيعة ابنه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر هو أمير منطقة الرياض حاليا، وكان من قبل أمير منطقة القصيم.

الأمير بندر بن عبد العزيز الذي توفى اليوم في السعودية هو الشقيق الأكبر لملك السعودية الحالي الملك سلمان، ويسبقه في ترتيب أبناء الملك عبد العزيز الذكور الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، ومن أبناء الأمير الراحل الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الملكية السعودية.