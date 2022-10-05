أُعلن في دولة الكويت، عن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح، وقد كُلف الدكتور أحمد العوضي بحقيبة وزارة الصحة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وهو قيادة هامة في قطاع الطب بدولة الكويت.
من هو الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الجديد في الكويت؟
- د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد شغل العديد من المناصب القيادية والميدانية، وكان أحد قيادات الوزارة.
- شغل من قبل منصب مدير مستشفى مبارك الكبير.
- هو المدير الطبي لمستشفى واره.
- شغل من قبل منصب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان.