أُعلن في دولة الكويت، عن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح، وقد كُلف الدكتور أحمد العوضي بحقيبة وزارة الصحة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وهو قيادة هامة في قطاع الطب بدولة الكويت.

من هو الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الجديد في الكويت؟