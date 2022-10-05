من هو الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الجديد في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
د. أحمد العوضي وزير الصحة د. أحمد العوضي وزير الصحة

أُعلن في دولة الكويت، عن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح، وقد كُلف الدكتور أحمد العوضي بحقيبة وزارة الصحة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وهو قيادة هامة في قطاع الطب بدولة الكويت.

من هو الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الجديد في الكويت؟

  • د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد شغل العديد من المناصب القيادية والميدانية، وكان أحد قيادات الوزارة.
  • شغل من قبل منصب مدير مستشفى مبارك الكبير.
  • هو المدير الطبي لمستشفى واره.
  • شغل من قبل منصب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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