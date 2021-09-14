من هو السفير عادل حمد العيار الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أُعلن في دولة الكويت عن وفاة السفير عادل حمد العيار عن عمر يناهز 60 عامًا وقد نشرت كل وسائل الإعلام المتنوعة في الدولة خبر الوفاة، هذا ونستعرض من خلال التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير عادل حمد العيار من ويكيبيديا والذي يوصف بصديق الجميع، وهو واحد من أهم القيادات الدبلوماسية في الكويت، وقد تصدر وسم وفاة عادل حمد العيار مواقع التواصل وخاصة تويتر، والذي شهد ألاف التغريدات التي تحمل الدعوات بالرحمة والمغفرة للراحل.

من هو السفير عادل حمد العيار الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

بخصوص معلومات عن السفير عادل حمد العيار من ويكيبيديا، نجد أنه من مواليد الخالدية عام 1961، درس المحاسبة في جامعة الكويت، بعدها سافر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية، التحق للعمل بالخارجية الكويتية عام 1988، أول قسم عمل به بالوزارة كان قسم المالية.

السفير عادل حمد العيار عمل بعد ذلك في سفارة الكويت بإيران، ثم في السفارة في لبنان، ثم في سفارة الكويت بالولايات المتحدة، ثم قنصل الكويت في إيطاليا، قبل أن يصبح عادل العيار سفيرًا للكويت بإسبانيا.