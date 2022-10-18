من هو السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة؟

أُعلن في الكويت، عن تعيين السفير وليد الخبيزي في منصب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة، ليكون نائبًا للوزير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الجديد، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية في الكويت، واهم المناصب التي تولاها من قبل، يذكر أن قرار تعيين السفير الخبيزي جاء بعد استقالة نائب وزير الخارجية السابق السفير مجدي الظفيري.

من هو السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي الجديد؟