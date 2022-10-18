من هو السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة؟

بواسطة محمود عطا الله
السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي

أُعلن في الكويت، عن تعيين السفير وليد الخبيزي في منصب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة، ليكون نائبًا للوزير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الجديد، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية في الكويت، واهم المناصب التي تولاها من قبل، يذكر أن قرار تعيين السفير الخبيزي جاء بعد استقالة نائب وزير الخارجية السابق السفير مجدي الظفيري.

من هو السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي الجديد؟

  • هو وليد علي سعد الخبيزي نائب وزير الخارجية الجديد بالوكالة من 18 أكتوبر 2022.
  • السفير وليد الخبيزي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا حتى أكتوبر 2022.
  • كما شغل من قبل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا.
  • سفير الكويت لدى إيطاليا.
  • سفير الكويت لدى اليابان.
  • كما شغل الكثير من المناصب الهامة في الخارجية الكويتية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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