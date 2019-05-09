من هو السيد سلامة حماد السحيم وزير الداخلية الأردني الجديد هو سؤال الجميع الآن في الأردن بعد التعديل الوزاري الذي حدث اليوم بالمملكة في حكومة عمر الرزاز، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للسيد سلامة حماد السحيم من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها سيادته من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الهام والكبير بالدولة، كما سنقدم لكم الشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد أدت حكومة عمر الرزاز الجديدة اليمين القانونية أمام جلالة الملك منذ قليل.

من هو السيد سلامة حماد السحيم وزير الداخلية الأردني الجديد والسيرة الذاتية له

وزير الداخلية الجديد من مواليد مدينة الرميل عام 1944 (يبلغ من العمر الآن 75 عام)، وهو ليس بغريب عن وزارة الداخلية حيث شغل المنصب في 2016، قبل الوزير سمير إبراهيم المبيضين، وللوزير الجديد السيد سلامة حماد السحيم مسيرة طويلة مع وزارة الدخلية، حيث بدأ العمل بالوزارة كمدير ناحية، ثم مدير قضاء، ثم شغل منصب مدير قسم الجنسيات والأجانب، كم أشرف من قبل على الانتخابات النيابية.

السيد سلامة حماد السحيم شغل منصب وزير الداخلية من قبل، من 1993 حتى 1995، 1995 حتى 1996، وكذلك في عام 2016، وزير الداخلية الجديد حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة بغداد، وحصل من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس على درجة الدبلوم، وحصل من جامعة السوربون الفرنسية على الدبلوم الأول في الإدارة المحلية والحضارة الفرنسية.