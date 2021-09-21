وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله الصباح في منصب رئيس ديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربعة سنوات، جاء القرار خلال اجتماع رئاسة الوزراء، أمس الإثنين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الجديد، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الجديد؟

هو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الجابر الصباح، جده هو الأمير أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر، ووالده الشيخ عبدالله الأحمد الصباح وهو أكبر أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، رئيس ديوان ولي العهد الجديد الشيخ أحمد العبداللة من مواليد عام 1952، تولى الكثير من الحقائب الوزارية، الشيخ أحمد العبدالله تخرج من جامعة إلينوي الأمريكية بعدما درس في مجال تمويل البنوك والإستثمارات، عمل بعد تخرجه بالبنك المركزي الكويتي، ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان.

الشيخ أحمد العبدالله الصباح شغل منصب وزير المالية، ومنصب وزير المواصلات في عدة حكومات، كما شغل منصب وزير الصحة، كما شغل منصب وزير النفط، ثم وزير النفط والإعلام، الشيخ أحمد العبدالله له ثلاثة من الأبناء وهم: الشيخة سبيكة، والشيخة فاطمة، والشيخ عبدالله.