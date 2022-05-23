من هو الشيخ أحمد القطان الداعية الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت عن وفاة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أحمد القطان عن عمر يناهز 76 عامًا، حيث رحل العالم الديني الكبير بعد رحلة طويلة وكريمة في مجال الدعوة الإسلامية، هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التغريدات التي تقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ أحمد القطان، وتدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.

من هو الشيخ أحمد القطان الداعية الكويتي الذي تُوفي اليوم؟