أُعلن في الكويت عن وفاة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أحمد القطان عن عمر يناهز 76 عامًا، حيث رحل العالم الديني الكبير بعد رحلة طويلة وكريمة في مجال الدعوة الإسلامية، هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التغريدات التي تقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ أحمد القطان، وتدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.
من هو الشيخ أحمد القطان الداعية الكويتي الذي تُوفي اليوم؟
- الشيخ أحمد القطان داعية كويتي تابع أحاديثه ومحاضراتهم وبرامجه ومؤتمراته الكثيرون في الكويت والخليج العربي والعالم.
- بخصوص معلومات عن الشيخ الكويتي أحمد القطان من السيرة الذاتية له نجد إنه داعية إسلامي معتدل من مواليد المرقاب عام 1946.
- تخرج من معهد المعلمين عام 1969 بعد حصوله على دبلوم المعلمين.
- دافع طوال مسيرته وحياته عن القضايا الإسلامية الهامة والتاريخية ومنها قضية المسجد الأقصى.
- كان محاضرًا وخطيبًا في عدة جوامع كويتية.
- الشيخ أحمد القطان قدم دعوته الإسلامية المعتدلة عبر كل المنابر الدعوية ومنها إذاعة القرآن الكريم.
- للراحل دور بارز في العمل الخيري، حيث عمل كمستشارًا في عدد من اللجان الخيرية التي تخدم المسلمين في كل القارات حول العالم.
- حصل الشيخ أحمد القطان على جائزة أستاذ الجيل عام 2009 كأفضل أستاذ للجيل المسلم والمقدمة من ملك البحرين.