من هو الشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد؟

صدر في الكويت اليوم، مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليتولى المهمة على الفور بعد أداء اليمين القانونية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد، إلى جانب تقديم أهم المناصب التي شغلها من قبل، يذكر أنه قد تم تعيين وزير دفاع جديد، حيث تولى تلك الحقيبة سمو الشيخ طلال الخالد الصباح.

من هو أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد في الكويت؟