من هو الشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ احمد النواف وزير الداخلية الشيخ احمد النواف وزير الداخلية

صدر في الكويت اليوم، مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليتولى المهمة على الفور بعد أداء اليمين القانونية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد، إلى جانب تقديم أهم المناصب التي شغلها من قبل، يذكر أنه قد تم تعيين وزير دفاع جديد، حيث تولى تلك الحقيبة سمو الشيخ طلال الخالد الصباح.

من هو أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد في الكويت؟

  • هو أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد الكويت عام 1966.
  • قبل توليه حقيبة الداخلية كان يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني.
  • وزير الداخلية الجديد فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية.
  • هو الابن الأكبر لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد.
  • شغل سيادته الكثير من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية.
  • شغل الوزير الجديد من قبل منصب محافظ حولي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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