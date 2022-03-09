من هو الشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد؟

صدر في الكويت اليوم، مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليتولى المهمة على الفور بعد أداء اليمين القانونية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد، إلى جانب تقديم أهم المناصب التي شغلها من قبل، يذكر أنه قد تم تعيين وزير دفاع جديد، حيث تولى تلك الحقيبة سمو الشيخ طلال الخالد الصباح.
من هو أحمد النواف الصباح وزير الداخلية الجديد في الكويت؟
- هو أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد الكويت عام 1966.
- قبل توليه حقيبة الداخلية كان يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني.
- وزير الداخلية الجديد فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية.
- هو الابن الأكبر لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد.
- شغل سيادته الكثير من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية.
- شغل الوزير الجديد من قبل منصب محافظ حولي.